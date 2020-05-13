Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. По его словам, сначала заболел один из его коллег, и с 1 мая ему пришлось находиться на режиме самоизоляции.

Представитель Кремля рассказал, что в первый день после обнаружения коронавируса не было никаких симптомов болезни, затем повысилась температура. «И ломало. И Таню (жена Пескова Татьяна Навка, — прим. «Ленты.ру») стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, ему диагностировали двустороннюю пневмонию. «И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм», — поделился он.

Материалы по теме Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Последний раз пресс-секретарь президента встречался с Путиным в апреле

На вопрос о тактике лечения Песков ответил, что врачи знают, что делают. «Там полная взаимовыручка в плане обмена технологиями, протоколами лечения. Этим занимаются очень знающие люди», — добавил он.

12 мая стало известно, что коронавирусом заразились Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними «все в порядке».

30 апреля сообщалось о заражении премьер-министра России Михаила Мишустина, затем — главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!