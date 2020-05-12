Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.

Навка рассказала, что она и Песков находятся под контролем врачей и «все в порядке». Она добавила, что за два дня у нее нормализовались анализы крови и нет температуры.

Фигуристка уточнила, что они с мужем находятся в больнице, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи. Они находились в строгой изоляции, пока Песков работал.

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Дмитрий Песков сообщил о своем заражении ранее 12 мая. Он госпитализирован. По данным журналистов кремлевского пула РИА Новости, последний раз он появлялся на публике 30 апреля на совещании у президента Владимира Путина. Контактировал ли он с главой государства, не уточняется.

Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся коронавирусом. Первым о заражении объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, затем — глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

По последним данным России выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. За последние сутки было зафиксировано 107 летальных случаев, всего умерли 2116 человек. Также выявлено 3711 новых случаев выздоровления — их общее число составляет 43 512.

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