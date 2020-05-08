Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

Заразившегося коронавирусом главу Минстроя Владимира Якушева выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 мая.

Он будет проходить дальнейшее лечение дома, уточнили в пресс-службе министерства. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 департамента здравоохранения Москвы.

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О заражении Якушева стало известно 1 мая, в тот же день его госпитализировали. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ был назначен Никита Стасишин.

В настоящий момент лечение в связи с заражением новым коронавирусом проходит российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он продолжает работать, находясь в больнице. Ранее в пятницу глава правительства провел совещание с кабмином по видеосвязи, а также принял участие в традиционном совещании президента с Совбезом.

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