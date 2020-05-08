Власти Москвы заявили о нерастущей две недели доле госпитализаций из-за COVID-19

Доля находящихся в больницах пациентов с коронавирусом от общего числа выявленных случаев в Москве не растет последние две недели. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

«Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных [растет], не стоит, потому что основные параметры — это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных», — отметила она.

По ее словам, большинство инфицированных в столице не больны и являются лишь переносчиками вируса. Сейчас основная задача властей — это выявлять носителей и изолировать их, чтобы остановить цепочку распространения.

Днем ранее мэр Сергей Собянин говорил, что в Москве впервые число госпитализаций с коронавирусом за сутки оказалось ниже количества выписанных пациентов.

По данным на 8 мая, в Москве насчитывается почти 100 тысяч зараженных. При этом Собянин отмечал, что реальное из число может доходить до 300 тысяч.

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