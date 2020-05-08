Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

В российских медучреждениях на данный момент доступна почти треть коек для приема зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«У нас развернуто 127 тысяч коек по стране. В целом сегодня 32 процента коек свободны», — сказал глава Минздрава. Таким образом, в стране осталось примерно 40 тысяч койкомест.

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. К середине марта в России было 40 тысяч готовых к использованию устройств, власти планировали увеличить их количество.

К 8 мая в России выявлено почти 188 тысяч фактов заражения. В половине случаев заболевание протекает в бессимптомной форме. 1723 человек скончались, еще 26,6 тысячи уже вылечились.

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