Голикова опровергла данные о нехватке в России аппаратов ИВЛ

Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла данные о нехватке в России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом она заявила на совещании президента с членами правительства, комментируя заявления о неготовности российской медицины к коронавирусу, сообщает РИА Новости.

«Учитывая все возможные варианты развития событий, нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусной инфекции. Готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметила Голикова.

Кроме того, правительство выделило средства на закупку свыше 500 аппаратов ИВЛ.

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Ранее 17 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер назвала лекарство для самолечения от коронавируса. В связи с недостаточностью данных специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

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