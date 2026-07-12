Живущая в Европе блогерша высказалась о связанных с российским паспортом предрассудках

Блогерша Приколена заявила, что во Франции нет связанных с паспортом РФ предрассудков

Блогерша Елена Малахова, известная как Приколена, живущая во Франции, рассказала, есть ли в стране предрассудки, связанные с российским паспортом. Ее слова прозвучали в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

Говоря об эмиграции Малаховой в Европу, Гордеева заявила, что российский паспорт считается в мире «не самым приятным документом». «У французов как-то нет предрассудков на этот счет», — отреагировала Малахова.

Блогерша отметила, что поступила в Высшую школу искусств в Клермон-Метрополе во Франции и получила студенческую визу. Она также добавила, что в стране есть специальная стипендия для россиян от французского правительства, размер которой составляет около 800 евро (примерно 70 тысяч рублей по текущему курсу) в месяц.

Ранее журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о непростой ситуации, в которой он оказался в Европе. Он уточнил, что его проблемы связаны с ужесточением закона о гражданстве в Португалии.