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13:36, 12 июля 2026Мир

Нетаньяху прокомментировал смерть американского сенатора Грэма

Нетаньяху после смерти сенатора Грэма заявил о потере дорогого друга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о потере дорогого друга. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

«Израиль потерял одного из своих самых преданных друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял дорогого друга», — говорится в публикации.

По словам Нетаньяху, Грэм понимал, что безопасность Израиля и США неразделима.

Израильский премьер выразил соболезнования семье сенатора и всему американскому народу.

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

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