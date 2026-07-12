Нетаньяху после смерти сенатора Грэма заявил о потере дорогого друга

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о потере дорогого друга. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

«Израиль потерял одного из своих самых преданных друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял дорогого друга», — говорится в публикации.

По словам Нетаньяху, Грэм понимал, что безопасность Израиля и США неразделима.

Израильский премьер выразил соболезнования семье сенатора и всему американскому народу.

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.