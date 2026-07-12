Бывший украинский премьер Николай Азаров раскрыл возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, покушение могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Еще одной версией является желание Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины счел покушение на Ермолаева организованными действиями спецслужб Киева.