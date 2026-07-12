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13:48, 12 июля 2026Бывший СССР

Стала известна возможная причина покушения на бизнесмена Ермолаева

Азаров раскрыл возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Бывший украинский премьер Николай Азаров раскрыл возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, покушение могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Еще одной версией является желание Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины счел покушение на Ермолаева организованными действиями спецслужб Киева.

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