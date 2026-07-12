Азаров раскрыл возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева

Бывший украинский премьер Николай Азаров раскрыл возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, покушение могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Еще одной версией является желание Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины счел покушение на Ермолаева организованными действиями спецслужб Киева.