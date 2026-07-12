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13:26, 12 июля 2026Бывший СССР

Армия России поразила паром в порту Черноморска

ВС РФ атаковали паром для перевозки вооружения ВСУ в порту Черноморска
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали паром для перевозки вооружения ВСУ в порту Черноморска. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, удар в Одесской области был нанесен с помощью беспилотника «Герань-4 Сикер». Это снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортировке вооружения и военной техники.

Также в порту Одессы поражены места, где разгружались и хранились военные грузы, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс», которая перевозила грузы для ВСУ.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла групповые удары по Украине. Целями стали завод дронов в Киеве и одесские порты.

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