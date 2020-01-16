Объяснена необходимость изменений в Конституцию России

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию являются своего рода закреплением результата, достигнутого главой государства. Таким образом директор Института новейших государств Алексей Мартынов объяснил необходимость изменений, передает RNS.
По его словам, сегодня есть все основания и возможности сделать систему более гибкой и открытой для каждого гражданина. Мартынов отметил, что на имеющемся фундаменте мы начинаем строить то государство, которые мы хотим и видим. «В этом смысле к соучастию приглашаются все граждане», — добавил он.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.
Позже глава государства разъяснил, что поправки не затрагивают фундаментальные основы Конституции. По его словам, для работы над ними нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт.