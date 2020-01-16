Путин назвал смысл поправок в Конституцию

Смысл поправок в Конституцию — повышение роли гражданского общества и политических партий, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 января.

Глава государства, открывая в Ново-Огарево встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в основной закон, заявил, что предложенные им поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции.

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Комментируя свою инициативу о приоритете конституции над мировым правом, Путин заметил, что в других странах уже давно приняли такое решение. Он также заметил, что Россия таким образом не уклоняется от приоритета международного права.

Президент призвал аккуратно подойти к вопросу прерогатив Госсовета. По его словам, он не должен стать «второй палатой регионов» вместе с Совфедом.

Ранее в четверг сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года. Анонсируя ряд изменений, Путин подчеркивал, что Конституция 1993 года не нуждается в замене.

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