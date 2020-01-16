Появилось видео первого публичного выступления Мишустина после выдвижения

Видео первого публичного выступления кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина доступно на сайте Госдумы.
«Все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития», — сказал он, выступая перед парламентом.
Мишустин также поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.
В 2010 году глава ФНС Михаил Мишустин дал большое интервью журналисту Владимиру Познеру, в котором рассказал о работе налоговой службы.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!