Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса

Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме, трансляцию ведет телеканал RT на YouTube.

«В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно производить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», — сказал он.

16 января на встрече с представителями фракции «Единая Россия» Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве в случае, если его кандидатуру на должность премьера утвердят в Госдуме. На посту главы правительства он планирует в частности заняться снятием барьеров для бизнеса и выстраивать свою работу в тесном сотрудничестве с парламентом.

Материалы по теме Путин выбрал нового премьера Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!