Кадыров оценил решение Путина по премьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил решение президента России Владимира Путина, который предложил на должность премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина. Об этом он написал в своем Instagram.

«Владимир Владимирович Путин сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата», — сказал он.

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По словам Кадырова, кандидат в премьеры «вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных». Он считает Мишустина человеком с мужественным и боевым характером.

Глава Чечни также выразил мнение, что в правительстве необходимым собрать «умных, мудрых, перспективных, молодых и энергичных министров», которые будут подходить к своей работе с энтузиазмом. Кадыров пожелал Мишустину успехов.

Ранее в четверг Мишустин заявил, что в случае своего назначения планирует работать в тесном сотрудничестве с парламентом.

15 января Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Медведеву была предложена ранее не существующая должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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