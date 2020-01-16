Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 января.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется», — сказал он на встрече с членами фракции КПРФ в ответ на вопрос о возможности отмены пенсионной реформы 2018 года.

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Говоря об изменениях в пенсионную систему, Мишустин отметил, что нужно разобраться в ситуации с доходами населения.

По данным ТАСС, в случае назначения премьер-министром Мишустин в первую очередь намерен сосредоточить усилия на снятии барьеров для бизнеса. Также он намерен разбираться с программами нацпроекта «Цифровая экономика». Работать Мишустин планирует в тесном сотрудничестве с парламентом.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Вечером того же дня он представил в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Медведеву он предложил новую должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ. Президент отметил, что остался удовлетворен работой правительства Медведева.

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