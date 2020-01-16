Россию похвалили за пенсионную реформу

Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу. Это заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Швеции недавно тоже подняли пенсионный возраст — до 67 лет. И я думаю, что Россия движется в правильном направлении, несмотря на некоторое недовольство населения», — отметил Борг.

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При этом, по его словам, пенсионная система в России остается неидеальной и главная проблема на сегодняшний день заключается в недостаточном задействовании пенсионных накоплений в экономике.

«Объем пенсионных накоплений россиян, поступающих на фондовый рынок и работающих на экономику, составляет всего четыре процента от ВВП. В Европе и, в частности, в Швеции, этот показатель в разы выше. В этом направлении вам еще стоит поработать», — сказал экономист, возглавлявший шведский Минфин в 2006-2014 годах.

К 2024 году в России пенсионный возраст будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Организаторами Гайдаровского форума является РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером мероприятия.

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