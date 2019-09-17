Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года. Такими планами поделились в Минфине, передает ТАСС.

В ведомстве констатировали, что в настоящее время уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода низкий. Обсуждать документ будут до конца сентября, текст пока не опубликован. Предполагается, что поправки будут внесены в отдельные законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

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В начале сентября стало известно о том, что Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений. Документ с названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направлен на согласование в Минтруд. Главная особенность продукта — добровольный характер присоединения к системе.

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