Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Зеленский анонсировал обмен заключенными с Россией
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Объявлен состав сборной России на матч квалификации Евро-2020
Найдена редкая двухголовая гремучая змея
Новая реклама одежды с жертвами насилия возмутила покупателей
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Российские застройщики отказались работать по закону
Бывший король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Новости партнеров

Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Документ с названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направлен на согласование в Минтруд. «В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что главной особенностью нового продукта будет добровольный характер присоединения к системе. В ее рамках государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Кроме того, к пенсионному продукту можно будет присоединить накопления, имеющиеся в системе ОПС.

В августе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что на место «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) придет новая система накопительных пенсий.

Концепция ИПК представлена в 2016 году. Взносы на накопительную пенсию в негосударственные фонды в этой системе платит сам работник, а не работодатель, как сейчас. Участие в ИПК должно было дать возможность изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты. Главным оставался вопрос вступления граждан в эту систему — эксперты не могли сойтись, должно ли оно происходить автоматически, как предполагал сделать Минфин, или же быть полностью добровольным, к чему склонялся президент России Владимир Путин. Текст документа так и не стал доступным для обсуждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России опять изменят пенсионную систему
Путин разрешил россиянам самостоятельно управлять пенсиями
Прожиточный минимум пенсионеров пересчитают по-новому
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 5 сентября

Всех переиграли

Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
21:15Сегодня

Volkswagen решил воскресить «Жука»

17:36Сегодня

РПЦ разрешили продавать вино для господ

17:27Сегодня

Белоруссия поставила России жесткие условия по нефти

Экономика00:04 2 сентября

Лакомый кусочек

Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
16:26Сегодня

Основатель «Рольфа» сбежал от российского правосудия

20:49Сегодня

Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты

15:25Сегодня

«Роснано» задумало избавиться от доли в Tesla

Экономика08:07 4 сентября

Ловушка для «Росгосстраха»

Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
15:20Сегодня

Путин разрешил россиянам искать золото

13:34Сегодня

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

13:10Сегодня

Российские города наводнили алкомаркеты

Россия
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
«Горим, горим потихоньку»
Как живут россияне посреди полыхающей тайги
Российские приставы устроили рейд со священником
Xzibit, Сукачев и не только
 
Россиянин избил клюшкой показавшегося ему подозрительным мужчину
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»
Двадцать лет назад террористы взорвали дом в Буйнакске. Кому и за что они мстили?
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Все материалы
Мир
Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве
Роберт МугабеЧерный властелин
«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
Турция нашла связь оппозиции с террористами
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
Британию уговорили на Brexit по согласию
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский уволил троих советников
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Названы требования Трампа к Зеленскому
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена
Все материалы
Экономика
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Всех переиграли
Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман«О внеплановых проверках станут сообщать в он-лайн режиме»
Глава Корпорации МСП об инициативах по поддержке бизнеса
Белоруссия поставила России жесткие условия по нефти
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненный в домогательствах к сотрудницам полковник захотел вернуться в полицию
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
У бывшей тещи «золотого полковника» ФСБ нашли особняк на 15 миллионов долларов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились новые подробности ночного нападения на дом Эллы Памфиловой
«У меня полная обойма — вся вам достанется»
Этот генерал создал самую суровую зону и «сломал» 130 авторитетов. Воры грозили ему смертью
Появилось видео с места нападения на Памфилову
Все материалы
Наука и техника
Вице-адмирал отреагировал на сообщения о выходе из строя российских подлодок
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Nokia выпустила замену неубиваемой 3310
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
Первый снимок черной дыры получил «научный Оскар»
Все материалы
Спорт
Объявлен состав сборной России на матч квалификации Евро-2020
Павел Мамаев От свистка до свистка
Суд освободил Кокорина и Мамаева. Но российский футбол, кажется, справляется и без них
Бывший игрок сборной России вспомнил об избиении у гей-клуба
Болотный футбол
Почему звездный «Манчестер Юнайтед» провалился на старте АПЛ
Назван следующий претендент на чемпионский пояс Нурмагомедова
«Они боялись, что будет больно»
Как Винни Джонс со своей «бандой психов» орудовали в английском футболе
Названы лучшие игроки и тренеры месяца в АПЛ
Все материалы
Культура
Названы самые отвратительные поступки персонажей «Игры престолов»
«А чего боишься ты?»
 
Лайму Вайкуле раскритиковали в Латвии за использование русского языка
Евреево детство
Холокост как изнасилование ребенка и возвращение Джека Лондона: Венеция-2019
Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Принято окончательное решение о судьбе Человека-паука в Marvel
Все материалы
Интернет и СМИ
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
«Раком — это по-русски»
Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Работники казино поделились печальными историями из своей практики
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Путин напомнил о борьбе с рекламой наркотиков в интернете
Все материалы
Ценности
Девушка потратила 500 тысяч долларов на внешность Кардашьян и испортила лицо
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Новая реклама одежды с жертвами насилия возмутила покупателей
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Машины «богатых иранских детей» во время траура попали на видео
Все материалы
Путешествия
Названа любимая страна россиян для отпуска
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Верблюд наступил туристке на лицо и поломал ей ребра
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Сердобольный мужчина простоял весь полет ради жены и прослыл подкаблучником
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Бедный механик поломал самолет ради денег
Все материалы
Из жизни
Найдена редкая двухголовая гремучая змея
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Бывший король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Редчайшая летучая мышь до смерти напугала женщину и умерла
Все материалы
Lada XRay Cross с вариатором
Тест первой Лады с бесступенчатой трансмиссией
Кроссоверы с дорожным просветом меньше, чем у Lada Granta
Mercedes-AMG и еще девять вседорожников, на которых не стоит съезжать с асфальта
Мегагибрид Lamborghini и еще восемь суперкаров на электричестве
Вспоминаем лучших представителей мира бензоэлектрических монстров
Почему на треке в Спа гибнут пилоты?
Избранное на Моторе: Nissan GT-R и история самого устрашающего поворота Формулы-1
Kia показала интерьер обновленного Mohave
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
Все материалы
Дом
Россиянка втихую поторговала жильем и стала миллионершей
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
В США до минимума упали ипотечные ставки
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Путин допустил возможность подорожания жилья
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Названы легкие способы потерять квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Кредиты на образование с господдержкой начнут выдаваться чаще
Все материалы