Прожиточный минимум пенсионеров пересчитают по-новому

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распоряжение, не позволяющее необоснованно занижать размер регионального прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) при расчете доплат к пенсиям. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает ТАСС.

По словам Медведева, разработаны единые правила. Теперь прожиточный минимум на следующий год будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на общероссийский показатель. Премьер-министр считает, что такой подход «приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров».

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Минтруд представил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в мае текущего года. В ведомстве полагали, что регионы перейдут на новый метод к осени, соответственно, региональные ПМП на 2020 год будут выведены уже по новой методике.

В феврале президент России Владимир Путин поднял вопрос о необходимости разработать методику, поскольку сейчас в регионах, по его словам, «полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто». Тогда же был подготовлен законопроект, согласно которому малообеспеченные российские пенсионеры будут получать надбавки к пенсии даже при общем доходе выше прожиточного минимума.

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