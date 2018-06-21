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Прожиточный минимум пенсионеров решили поменять

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Министерство труда и социальной защиты предлагает изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на ближайший финансовый год. Соответствующий проект опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов 19 июня. На это обратило внимание РБК.

Основная причина необходимых изменений — отсутствие единой методики подсчета, которая должна быть закреплена документально. ПМП устанавливается ежегодно на региональном уровне на следующий год при формировании бюджета. Расчет прожиточного минимума пенсионера отталкивается от потребительских цен, однако от каких именно (прогнозных или текущих), в документе не говорится, поэтому в некоторых регионах ПМП выше, а в некоторых, наоборот, ниже — стандарта нет.

Прожиточный минимум пенсионера — ключевой показатель для российских властей. От него отталкиваются при подсчете необходимых социальных льгот, доплат и других форм соцподдержки. Именно из-за него Минтруд регулярно хвалится, что в России нет пенсионеров, живущих за чертой бедности, так как благодаря ПМП пожилые россияне получают доплаты. В 2017 году прожиточный минимум пенсионеров составлял 8540 рублей, в 2018-м — 8726 рублей.

Из-за проблем с единообразием в методике в 71 регионе страны пенсионеры получали выплаты выше, чем им следовало бы, а в 14, наоборот, пенсионеры не добирали до необходимого минимума. Минтруд предлагает решить эту проблему установлением единого стандарта на всю страну сразу на год с поправкой на регионы. Таким образом, часть пенсионеров получит доплаты, а у некоторых могут, наоборот, часть средств отнять, хотя ведомство заверяет, что социальное положение пенсионеров из-за нововведений в худшую сторону не изменится.

Ранее в июне министр труда и социальной защиты Максим Топилин обещал россиянам небывалый рост пенсий, однако связывал это с повышением пенсионного возраста. По его словам, пенсии вырастут на 8-10 процентов за пять-шесть лет.

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