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Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста

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Татьяна Голикова

Средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит 12 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), передает «Интерфакс» в субботу, 16 июня.

«Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер — естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов — получит по 12 тысяч в год в 2019 году», — сказала она.

По словам Голиковой, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста средства останутся в пенсионной системе.

16 июня правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы кабмина за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Ранее в Кремле заявили, что рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста позволили серьезные демографические изменения, которые произошли в России за последние годы.

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