Власти выбрали новый пенсионный возраст

Правительство России склоняется к тому, чтобы повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Концепцию реформы утвердят 14 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Большинство льгот по выходе на пенсию, например доплаты военным или работникам вредных производств, планируется сохранить, отметили собеседники агентства. Также власти пока не отказались окончательно от идеи поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63.

Материалы по теме Откройте рты Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо

Ранее 7 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал ключевой задачей готовящейся реформы значительное повышение доходов пенсионеров. Он пояснил, что это напрямую связано с более амбициозной задачей для правительства — снижением в два раза числа живущих за чертой бедности граждан.

6 июня министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» анонсировал подготовку пакета «непопулярных решений». Наиболее непопулярной из готовящихся реформ россияне считают именно пенсионную.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!