Чубайс объяснил желание прильнуть к пенсиям россиян

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в Facebook объяснил свою позицию по предложению компании об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

«С ужасом читаю новости: "Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии", "Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса". Я, конечно, антинародный, но не настолько», — отметил топ-менеджер.

По словам главы «Роснано», его позиция заключается в том, что негосударственная пенсионная система должна быть нацелена на долгосрочные инвестиции в активы с низкими рисками. «К таким активам, безусловно, не относятся инновационные или нанотехнологические бизнесы», — подчеркнул Чубайс.

Материалы по теме И снова опустили Почему россиянам стоит забыть о пенсиях

В качестве альтернативы он предложил вкладывать пенсионные средства в инвестиционные товарищества. Однако фактически негосударственные пенсионные фонды, как пишет топ-менеджер, не могут размещать там даже небольшую часть своих активов, что сдерживает развитие инновационного сектора.

31 мая Чубайс сообщил, что «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. «Сейчас, когда [первый вице-премьер и министр финансов] Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить», — сказал он. В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, как передавало РИА Новости, поддержали эту инициативу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!