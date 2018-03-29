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«Роснано» Чубайса впервые заплатит России

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Анатолий Чубайс

Государственная компания «Роснано», которую возглавляет Анатолий Чубайс, заявила о готовности впервые за 10 лет существования компании выплатить дивиденды государству. Об этом заявил сам Чубайс, передает «Интерфакс».

«Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству», — отметил он. Согласно отчетности госкорпорации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 1,06 миллиарда рублей против 16,6 миллиарда чистого убытка в 2016 году.

Обновленная стратегия «Роснано» до 2023 года предполагает выплату дивидендов в пользу государства на уровне шести миллиардов рублей. По словам Чубайса, эта сумма согласована со всеми профильными ведомствами. В сообщении компании говорится, что на выплаты государству по итогам 2017 года компания намерена перечислить 50 процентов прибыли, то есть чуть более 500 миллионов рублей.

Добиться положительных показателей госкомпании удалось за счет смены стандарта финансовой отчетности. До 2017 года компания отчитывалась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По словам Чубайса, смена бухгалтерского стандарта «оказала положительный эффект на три миллиарда рублей итоговой прибыли».

Стандарты МСФО больше направлены на инвесторов, они отражают консолидированный финансовый результат группы компаний, который помогает сделать вывод об эффективности и прибыльности работы компании. Российский стандарт РСБУ не учитывает группу компаний, то есть отчетность сдается по каждому юрлицу отдельно, вдобавок российские стандарты отдают больше приоритета процессуальным и юридическим процедурам, а не финансовым результатам.

«Роснано» создали в 2011 году, реорганизовав «Российскую корпорацию нанотехнологий», учрежденную в 2007-м.

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