Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме

На Гайдаровском форуме в лицо председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу бросили листовки, трансляция шла на сайте форума.

Инцидент произошел на сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот», модератором которой выступал Чубайс. Во время вступительного слова модератора молодой человек в черной куртке забрался на сцену, бросил листовки в лицо Чубайсу, затем его вывели охранники.

Кадр: видео gaidarforum.ru

Сам Чубайс спокойно отреагировал на ситуацию: «Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. В былые годы, помню, забрасывали бутылками с кефиром».

Ответственность за инцидент взяла на себя «Другая Россия». В незарегистрированной партии, возглавляемой писателем Эдуардом Лимоновым, сообщили, что активиста зовут Арслан Ибрагимов.

Партия также опубликовала текст листовки, из которой следует, что Ибрагимов таким образом выступил «против либеральных реформ и приватизации 90-х». Активиста задержали.

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