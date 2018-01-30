Чубайс удивился низким показателям российской энергетики и назвал их хорошими

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс считает в целом завершенной дискуссию о необходимости ввода в строй возобновляемых источников энергии. Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

По словам Чубайса, многие страны мира сегодня переходят к возобновляемой энергии, а масштабы этого процесса поражают. «Цифры абсолютно феерические, просто запредельные. План ввода возобновляемой энергетики в Китае на ближайшие годы больше, чем вся установленная мощность энергосистемы в России. Это абсолютно немыслимая для энергетики вещь», — сказал он.

При этом уточнил, что на конец 2017 года общая суммарная мощность российской энергосистемы составляла 240 гигаватт, а мощность имеющихся у Китая возобновляемых источников энергии — 650 гигаватт.

«Это Китай, но когда туда же, в программу возобновляемой энергетики, включаются Замбия, Эфиопия, Ливан и — я уже не помню — кто-то из латиноамериканцев, это, в общем, означает, что дискуссия завершена», — заметил глава «Роснано».

В то же время Чубайс считает, что «Россия успела вскочить на подножку поезда, и наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне».

Развитию возобновляемой энергетики в России мешает, по мнению Чубайса, низкая стоимость энергии. «В России цена газа по сравнению с Европой ниже в 2,5 раза, цена электроэнергии для промышленных потребителей – ниже в 2 раза с небольшим, цена электроэнергии для населения – ниже в 4 раза», — отметил Чубайс.

В середине декабря 2017 года президент России Владимир Путин потребовал от правительства ограничить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. При этом глава государства указал на необходимость модернизации объектов тепловой электроэнергетики.

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