Создан первый белорусский электромобиль

Белорусы создали свой первый электромобиль. Машину презентовала Национальная академия наук (НАН), передает агентство БЕЛТА.

Гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что белорусские ученые пришли с этой идеей год назад к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который поддержал ее.

«Прошло меньше года, и перед вами экспериментальный образец — со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении», — отметил Поддубко.

Он уточнил, что мощность двигателя первого белорусского электромобиля составляет около 80 лошадиных сил, или примерно 60 киловатт, что «достаточно для работы в городе», максимальная скорость — 110 километров в час. «Мы постепенно наращиваем его возможности, со временем все характеристики выявим и, если надо, подкорректируем», — добавил Поддубко.

Материалы по теме Топливо нон грата Какое будущее ждет дизельный транспорт

Накопитель электроэнергии автомобиля, по его словам, можно заряжать как от обычной электрической розетки, так и от специального зарядного устройства. Экспериментальный образец электромобиля создан на базе китайской машины GeelySC7. О стоимости электрокара не сообщается.

В настоящее время автомобили на электрической тяге есть в линейке практически всех крупнейших автоконцернов. Тенденция замещения машин с дизельными и бензиновыми двигателями на более чистый транспорт связана как с ужесточением экологических стандартов (особенно в Европе), так и с модными тенденциями на авторынке. Популярный тренд коснулся даже премиальных марок, таких как Jaguar и Bentley.