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MINI превратит хэтчбек Rocketman в электромобиль

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Британская марка MINI в будущем планирует наладить серийное производство хэтчбека Rocketman. По словам представителей марки, если это произойдет, то машина получит электрический мотор. Об этом сообщает The Car Advice со ссылкой на старшего вице-президента фирмы Себастьяня Макенсена.

Копцепт Rocketman показали еще в 2011 году. Машина была построена на облегченной платформе с применением углеволокна, как на BMW i3 и M4.

MINI — марка британских люксовых малогабаритных автомобилей, принадлежащая немецкому концерну BMW. По оценке BMW, к 2025 году продажи электромобилей будут составлять от 15 до 25 процентов общего объема сбыта.

В конце июля 2017 года компания объявила, что представит первую серийную версию электромобиля в 2019 году. Автомобиль будет производиться в кузове хардтоп на заводе в Оксфорде, но компоненты силовой установки планируется импортировать из ФРГ.

В настоящее время в модельном ряду есть гибридный автомобиль Cooper S E ALL4 Countryman.

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