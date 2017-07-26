Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI

Британская автомобильная марка MINI выпустит первую полностью электрическую серийную модель в 2019 году. Об этом сообщает Motor Authority.

Автомобиль будет производиться в кузове хардтоп на заводе в Оксфорде, но компоненты силовой установки планируется импортировать из ФРГ. В 2008 году марка проводила испытания электрического прототипа MINI Е, в ходе которых собиралась информация об отношении клиентов к электроприводу. В настоящее время в линейке MINI присутствует гибридная модель Cooper S E ALL4 Countryman. Технические данные автомобиля пока не разглашаются, ориентировочная цена неизвестна.

Хардтоп — тип закрытого кузова легкового автомобиля без центральных стоек крыши и с боковыми дверями, не имеющими неподвижных рамок стекол.

MINI — марка британских люксовых малогабаритных автомобилей, принадлежащая немецкому концерну BMW. По оценке BMW, к 2025 году продажи электромобилей будут составлять от 15 до 25 процентов общего объема сбыта.

