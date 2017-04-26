Россиянам предложат MINI Cabrio за 2 миллиона рублей

В конце мая на российском рынке появится кабриолет MINI Cabrio. Он будет доступен в комплектации Cooper S по цене 2, 035 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

Складной верх машины автоматически открывается и закрывается за 18 секунд на скорости 30 километров в час.

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Cooper S Cabrio с 6- ступенчатой спортивной автоматической коробкой передач оснащен четырехцилиндровым двигателем, который может развивать мощность до 192 лошадиных сил.

Машина оборудована новым ветрозащитным экраном, датчиком дождя с автоматическим управлением ближним светом, а также ассистентом парковки, ассистентом вождения Driving Assistant, включающим в себя активный круиз-контроль на базе видеокамеры.

MINI — марка британских люксовых малогабаритных автомобилей, принадлежащая немецкому концерну BMW.