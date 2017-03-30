MINI появится на театральной сцене Москвы

Британская автомобильная марка MINI начнет партнерство с московской театральной труппой Мастерская Брусникина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в четверг, 30 марта.

В рамках сотрудничества до конца театрального сезона 2016/17 состоятся премьеры сразу нескольких спектаклей в пространстве Театра «Практика»; летом планируются совместные pop-up проекты на открытых городских площадках. В основе программы —серия моноспектаклей актеров Мастерской.

Фото: пресс-служба MINI

При поддержке бренда в мае состоится премьерный показ спектакля «Йелэна» (в главной роли — Алина Насибулина, режиссер — Федор Павлов-Андреевич). По замыслу создателей, актриса будет делить главную роль с многочисленными зеркалами, которые вместе с телом главной героини составят говорящую скульптуру.

Помимо поддержки моноспектаклей, MINI также выступит партнером спектакля Мастерской Брусникина «Бы», премьера которого пройдет 28 апреля в «Практике».

Мастерская Брусникина — московский театральный коллектив. Актеры Мастерской — выпускники курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.