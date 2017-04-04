MINI показал концепцию энергосберегающего жилого пространства

Британский автомобильный бренд MINI представил на проходящей в Милане с 4 по 9 апреля Неделе дизайна концепцию жилого пространства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Созданная в св сотрудничестве с нью-йоркским архитектурным бюро SO-ILинсталляция получила название MINI LIVING — Breathe и представляет собой футуристическую интерпретацию ресурсосберегающего городского жилья.

В помещении проекта могут разместиться максимум три человека. Модульная металлическая рама образует основной каркас инсталляции, а гибкая светопроницаемая внешняя оболочка создает границу между интерьером и экстерьером. В общей сложности MINI LIVING — Breathe может включать шесть комнат и сад на крыше.

Зона кухни на первом этаже находится вокруг инсталляции. Над этой зоной еще на трех уровнях размещаются различные жилые пространства, которые могут стать местами как для отдыха, так и для работы. Спальня и ванная комната помещаются на самом верху, а над ними — сад на крыше. Отдельные жилые помещения разделены светопроницаемыми текстильными стенами.

Гибкая внешняя оболочка имеет специальное покрытие для фильтрации воздуха. Интеллектуальная система на крыше собирает дождевую воду для дальнейшего использования.

«MINI LIVING — Breathe ставит под сомнение привычную концепцию жилого пространства и предлагает творческий подход к решению проблем города будущего. Инсталляция показывает, что происходит, когда мы рассматриваем дома не только как пространство для жизни, но и как активную часть нашей окружающей среды — одновременно комфортную для живущих там людей и гармонично дополняющую городское пространство», — пояснила концепцию Эстер Бахне, руководитель стратегии бренда и бизнес-инноваций MINI.

Неделя дизайна в Милане проходит в рамках 56-й выставки мебели и интерьеров Salone del Mobile.