В Милане научат организации рабочего пространства

В Милане с 4 по 7 апреля проходит 56-й по счету Salone del Mobile — выставка производителей мебели, светильников, сантехники, а также интерьерного дизайна, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На открытие выставки был приглашен президент Италии Серджо Маттарелла. Как отметил президент Salone del Mobile.Milano Клаудио Лути, в нынешнем году «особое внимание следует обратить на специальный проект — A Joyful Sense at Work, посвящённый организации рабочего пространства». Кроме того, на выставке организована экспозиция DeLightFul, посвященная дизайну светильников и систем освещения.

Свои коллекции на салоне представят крупнейшие дизайнерские компании-производители мебели из Италии и других стран, в том числе Kartell, Vitra, Moroso, Knoll, Riva 1920, Flou, Poliform, а также марки текстиля, фарфора, посуды и предметов интерьера, в частности Artemide, Missoni Home, Alessi, Seletti, Richard Ginori.

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В 2017 году свое 20-летие отмечает SaloneSattellite — конкурс молодых дизайнеров, представляющих свои экспериментальные проекты в рамках Salone del Mobile.

К салону приурочены мероприятия Миланской недели дизайна. В магазинах и галереях города, в том числе бутиках Swatch, Zara Home, Ermenegildo Zegna, Santoni, покажут инсталляции и объекты, созданные специально к выставке. Новые коллекции дизайнерских объектов представят публике модные дома Hermes и Louis Vuitton, а производитель материала Alcantara проведет презентацию коллекции Wonderlust с участием художницы-иллюстратора Ребекки Мозес.

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.

