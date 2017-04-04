Филипп Старк вдохновился тюремной мебелью

Промышленный дизайнер Филипп Старк представил на Salone del Mobile в Милане коллекцию мебели Generic для бренда Kartell, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам самого Старка, вдохновением для него служит мебель из различных общественных пространств. «Мои столы и стулья напоминают не только привычную мебель из кафе и бистро, но и стулья, которые можно увидеть в тюремной канцелярии или полицейском участке», — прокомментировал дизайнер.

Стиль коллекции Generic он назвал «ретромодернизмом». Одна из линий — Generic for Venice — навеяна обстановкой венецианского заведения Harry's Bar, а линия Generic Catwalk — обстановкой модных показов. Столы и стулья коллекции выполнены из пластика.

Филипп Старк (Philippe Starck) — французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.

