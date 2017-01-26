Филипп Старк разработал смартфон будущего

Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего — Alo. Об этом в четверг, 26 января, сообщает The Dezeen.

Смартфон обтекаемой формы управляется при помощи голосовых команд, камера оснащена функцией распознавания лиц, кроме того, она может проецировать ролики при помощи 3-D голограмм. «Этот настоящий искусственный интеллект», — сказал Оливе.

Пока что модель существует только в качестве концепта, но в будущем разработчики планируют наладить серийное производство.

Филипп Старк (Philippe Starck) — французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.

В августе 2016 года Старк выпустил собственную линейку духов, в нее вошли три аромата: Peau de Soie, Peau de Pierre и Peau d'Ailleurs.