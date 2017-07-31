Audi сэкономит 10 миллиардов евро для инвестирования в электрокары

Audi (входит в автоконцерн Volkswagen) к 2022 году сократит расходы на 10 миллиардов евро для того, чтобы вложить сэкономленные средства в развитие электромобилей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В основном расходы будут сокращать на исследования в других областях. Отмечается, что Audi и Volkswagen в ближайшие годы намерены выпустить пять моделей на электрической тяге, начиная с внедорожника e-tron. Его планируется презентовать в 2018 году в Брюсселе.

Источники агентства отмечают, что компании необходимо двигаться дальше после «дизельного скандала». Кроме того, производитель Audi намерен сохранить рентабельность операционной прибыли на уровне восьми процентов в год.

Reuters также сообщает, что Audi собирается высвободить дополнительные средства для инвестиций в технологии с нулевым уровнем выбросов. Для этого разрабатывается единая производственная платформа совместно с Porsche, которая позволит премиум-брендам VW экономить за счет совместного использования компонентной базы.

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В конце июня 2017 года Минюст США направил в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна.

Скандал, названный впоследствии дизельгейтом, разразился осенью 2015 года после того, как Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе. В некоторых случаях показатель в 40 раз превышал допустимые значения. Выяснилось, что более 11 миллионов автомобилей могли быть оборудованы специальным программным обеспечением, которое искажало данные о токсичности при тестировании.

