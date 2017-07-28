Der Spiegеl сообщил о причастности Bosch к сговору автопроизводителей

Корпорация Bosch может быть причастна к картельному сговору ведущих автомобильных компаний Германии, которых немецкие власти подозревают в координации действий по производству, ценообразованию и поставкам комплектующих и запасных частей для машин. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Der Spiegel.

Издание утверждает, что руководство Bosch участвовало в секретных переговорах автопроизводителей и предлагало им решение проблем, связанных с корректировкой показаний токсичности выхлопных газов дизельных двигателей. Компания упоминается в документе о нарушениях антимонопольного законодательства, который на прошлой неделе направил в надзорные органы Volkswagen.

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О том, что немецкие компании могли согласовывать свои действия, Der Spiegel впервые сообщил 21 июля. В картельном сговоре, по информации издания, участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. Спустя несколько дней, 25 июля, концерн Daimler признал свою вину, затем аналогичное признание сделало руководство Volkswagen. Представитель правительства ФРГ Ульрике Демме говорила, что антимонопольные органы Евросоюза в настоящее время проверяют информацию, согласно которой пять немецких автопроизводителей с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству и сбыту машин.

Этот скандал фактически является развитием другого — «дизельгейта», который разгорелся осенью 2015 года, когда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе, о чем было заявлено в технических характеристиках автомобилей. В некоторых случаях этот показатель в 40 раз превышал допустимые значения.