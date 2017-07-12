Власти Германии уличили Daimler в восьмилетней манипуляции с выхлопными газами

Германский автопроизводитель Daimler в течение восьми лет (с 2008 по 2016 год) продавал в Европе и США автомобили с высоким уровнем выброса вредных веществ. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на постановление о проведении обысков участкового суда в Штутгарте.

По данным издания, могло быть продано более миллиона легковых автомобилей и фургонов с дизельными двигателями, в которых применялся механизм, занижающий реальные показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Как заявил представитель Daimler, концерн сотрудничает с властями, однако отказывается комментировать спекуляции, сопровождающие расследование.

Материалы по теме Топливо нон грата Какое будущее ждет дизельный транспорт

В конце мая правоохранительные органы Германии провели обыски в нескольких офисах, принадлежащих концерну Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о выбросах вредных веществ в атмосферу.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

Скандал был назван «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента США.