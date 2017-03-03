Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG отзывает примерно один миллион автомобилей Mercedes-Benz, сообщает Reuters. Причина такого решения — угроза возгорания двигателя из-за некорректной работы предохранителя.

В настоящее время известно о 51 случае возгорания машин Mercedes-Benz, из них 30 были зафиксированы в Соединенных Штатах. По данным агентства, проблема касается автомобилей классов С, Е, СLA, GLА и GLC классов, выпущенных в последние годы.

Известно, что более 300 тысяч автомобилей немецкого автоконцерна будут отозваны в Соединенных Штатах. Два других крупнейших рынка Mercedes-Benz — Китай и Германия.

Daimler AG начнет оповещать владельцев клиентов об отзыве машин в конце марта. Дилерам предстоит провести проверку двигателей и установить предохранители.

В апреле 2016 года сообщалось о том, что немецкие автопроизводители Volkswagen AG и Daimler AG отзывают 630 тысяч дизельных автомобилей Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen и Opel. Доработке подлежал модуль контроля токсичности выхлопа, отключающийся при определенных температурах двигателя.

