Воробьев подписал договор с Mercedes о строительстве завода в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал инвестиционный договор на строительство завода Mercedes-Benz в Солнечногорском районе, сообщает 360tv.ru.

Завод планируется к запуску через два года в индустриальном парке Есипово. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров оценил затраты на строительство предприятия в 300 миллионов евро.

Для строительства завода рассматривались несколько городов, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тольятти, Москву и Калининград. Однако в итоге представители компании Daimler AG остановили выбор на Подмосковье.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2016 года пообещал, что правительство продолжит поддерживать российский автопром. На эти цели будет выделено 62 миллиарда рублей. «Нам Детройт не нужен, нам нужны наши современные автомобильные заводы, которые производят хорошую продукцию теперь», — подчеркнул Медведев.

Концерн Daimler является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В его состав входят подразделения Mercedes-Benz Cars Group (производство легковых автомобилей, в том числе Maybach и Smart), Daimler Trucks Group (производство грузовиков и автобусов Mercedes и Mitsubishi) и другие.

