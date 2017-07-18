Daimler отзовет более трех миллионов дизельных автомобилей в Европе

Автоконцерн Daimler намерен отозвать более трех миллионов дизельных автомобилей, чтобы улучшить систему выбросов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Bloomberg.

По словам председателя совета директоров Daimler Дитера Цетше, продолжающиеся споры о вреде дизельных автомобилей для окружающей среды «создают неопределенность» для клиентов концерна. «Мы приняли решение о дополнительных мерах, чтобы успокоить водителей дизельных автомобилей и укрепить доверие к дизельным технологиям», — заявил он.

Отмечается, что концерн разработал комплексный план обновления дизельных двигателей, чтобы сократить количество вредных веществ в выхлопе. Отзывная кампания обойдется Daimler в 220 миллионов евро.

6 июля стало известно, что Франция намерена запретить продажу дизельных и бензиновых автомобилей к 2024 году. Об этом заявил министр по энергетическому переходу Николя Юло. По его словам, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом. При этом министр признал, что автомобильным компаниям будет непросто исполнить это решение.

