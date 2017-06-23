США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen

Министерство юстиции США направило в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В частности, в розыск объявлены два доверенных лица бывшего председателя правления Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Германия не намерена выдавать подозреваемых американским правоохранителям, однако внесение в базу Интерпола не позволит экс-менеджерам покидать территорию страны, так как им грозит задержание за рубежом. Как отмечает издание, один из обвиняемых, Оливер Шмидт, в начале года по собственной инициативе приехал в США — и был арестован.

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Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

Скандал был назван «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента США.

