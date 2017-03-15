Renault вслед за Volkswagen попалась на манипуляциях

Власти Франции заподозрили автоконцерн Renault в использовании схем, позволяющих занизить уровень выброса вредных веществ в своих дизельных автомобилях. Об этом пишет издание Liberation.

«Компания прибегла к стратегии, целью которой являлось искажение результатов тестов», — приводит издание выдержку из протокола, составленного главным управлением по конкуренции и борьбе с махинациями DGCCRF Министерства экономики Франции. По данным ведомства, объемы выбросов Renault Captur превышают допустимые на 377 процентов, а Clio IV — на 305 процентов.

В случае признания Renault виновной в фальсификациях, компания может быть оштрафована на 10 процентов годовой выручки, что составляет около 3,5 миллиарда евро.

Французская прокуратура начала проверку Renault на предмет искажения данных о выбросах в ряде моделей в конце 2016 года после расследования DGCCRF. В свою очередь в автоконцерне отрицают все обвинения.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации углекислого газа в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин. Скандал получил название «дизельгейт».