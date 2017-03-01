Renault покажет в Женеве компактный спорткар

Французская автомобильная компания Renault представит на международном автосалоне в Женеве первую модель возрожденной марки Alpine. Об этом сообщает MotorAuthority.

Компактный спорткар получил название Alpine A110, в честь одноименного автомобиля, выпускавшегося с 1961 по 1977 год. Дизайн нового А110 во многом повторяет формы «предка» — это двухдверное купе-берлинетта с характерным расположением фар. Оригинальный А110 был популярен среди спортсменов-раллистов благодаря своим ходовым качествам. В 1973 году на автомобилях этой модели было одержано семь побед в разных этапах чемпионата мира по ралли.

Технические подробности нового автомобиля не раскрываются. Известно, что прототипы были оснащены турбированным двигателем Renault рабочим объемом 1,8 литра, но будут ли серийные машины выпускаться с такой же двигательной установкой, не сообщается. В продажу в Европе Alpine A110 поступит осенью 2017 года.

Alpine — французская марка спортивных автомобилей, основанная в 1955 году в Дьепе инженером Жаном Редле. Фирма собирала компактные спортивные автомобили на основе агрегатов и двигателей Renault. В 1973 году марка была приобретена компанией Renault. Выпуск автомобилей Alpine был прекращен в 1995-м.