Volkswagen анонсировал выпуск революционного автомобиля

Немецкая марка Volkswagen представит новую модель Arteon. Мировая премьера автомобиля состоится в рамках международного автосалона в Женеве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Новый автомобиль класса Gran Turismo с авангардным дизайном оснащен новейшими системами помощи водителю, ранее не представленными в классе. Эта модель, по словам представителей марки, станет одним из самых революционных автомобилей в своем сегменте.

Одной из наиболее ярких особенностей нового Volkswagen Arteon стал дизайн передней части автомобиля: светодиодные LED-фары и дневные ходовые огни гармонично сочетаются с горизонтальными хромированными элементами решётки радиатора и капотом.