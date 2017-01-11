Volkswagen показал электрический микроавтобус для будущих хиппи

Немецкая компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте концепт электромобиля I.D. BUZZ с запасом хода до 600 км и местами для восьми пассажиров. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки в среду, 11 января.

Полноприводная машина оснащена местом для перевозки велосипедов и сноубордов. Визуально концепт напоминает культовую модель эпохи хиппи Transporter. Автомобиль построен на базе электрической модульной платформы MEB и оснащен полностью автоматизированным режимом вождения I.D. Pilot.

«I.D. BUZZ — современный, яркий и ориентирован на будущее. Мы хотим сделать электромобильность новым символом марки и планируем ежегодно продавать миллион электрокаров, начиная с 2025 года. С 2020 года благодаря моделям семейства I.D. на рынке появится новое поколение электромобилей с полной сетевой интеграцией. Эти электромобили будут иметь привлекательные цены и станут доступны миллионам покупателей», — отметил председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс (Dr. Herbert Diess).

Изображение: Volkswagen 1 /4

Зарядка батарей автомобиля происходит индукционно или при помощи зарядной станции. При зарядной мощности в 150 киловатт зарядка батареи до 80 процентов занимает примерно 30 минут. Силовая установка — два электродвигателя совокупной мощностью 275 киловатт (374 лошадиных силы). Концепт-кар разгоняется до 100 километров в час примерно за 5 секунд, максимальную скорость достигает 160 километров в час. Предполагается, что серийная модель поступит в продажу в 2020 году.

