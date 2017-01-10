Audi показал машину будущего

Компания Audi представила концепт-кар Q8. Презентация прошла в рамках международного автосалона в Детройте. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

По словам производителей, автомобиль станет основой для нового сегмента полноразмерных кроссоверов марки и имеет черты как спортивного купе, так и вместительного внедорожника.

Новая концепция органов управления использует большие сенсорные экраны, оснащенные расширенной виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем c интеллектуальной технологией дополненной реальности. Машина оснащена двигателем мощностью 448 лошадиных сил. Концепт-кар является основой будущей серийной модели, которую Audi планирует вывести на рынок в 2018 году.

На автомобильном шоу также состоялась мировая премьера Audi SQ5 TFSI. Помимо этого, впервые представлена широкой публике модель Audi A5/S5 Cabriolet.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).