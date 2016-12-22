В Детройте представят концепт-кар Audi

На Североамериканском Международном автосалоне (NAIAS) в Детройте, который пройдет в январе 2017 года, будет представлена концептуальная модель Audi Q8. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль станет основой для нового сегмента полноразмерных кроссоверов марки и имеет черты как спортивного купе, так и вместительного внедорожника. Технические подробности новинки пока не обнародованы. Многие дизайнерские решения концепт-кара Audi Q8 напоминают элементы внешности Audi Ur-quattro 1980-х годов. Среди них чрезвычайно низкая и при этом очень широкая задняя стойка, и выраженная плечевая линия над колесными арками.

«Концепт-кар Audi Q8 — предвестник нового флагмана семейства моделей Q. Дизайн концепт-кара подчеркивает спортивность и престиж нового автомобиля. Более того, важной на наш взгляд особенностью этой демонстрационной модели является вместительный салон с четырьмя сиденьями, достаточно комфортными, несмотря на покатую линию крыши», — заявил главный дизайнер Audi Марк Лихте (Marc Lichte).