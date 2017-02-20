Pagani Huayra без крыши оценили в 2,4 миллиона долларов

Компания Pagani представила новую версию суперкара. Речь идет о родстере, который получил название Huayra. Официальная премьера автомобиля пройдет в рамках международного автосалона в Женеве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Родстер построен на базе купе, которое сошло с конвейера в 2010 году. Автомобиль оснащен битурбированным двигателем V12, который развивает мощность в 746 лошадиных сил. По сравнению с купе, кузов нового родстера стал легче, при его создании использовался новый материал Carbo-Triax HP52.

Фото: Pagani

Всего будет произведено 100 таких машин, по 2,4 миллиона долларов каждая.

Pagani Automobili — итальянский производитель гиперкаров. Компания основана в 1992 году, ее штаб-квартира располагается в Модене. Фирма много лет сотрудничает с подразделением AMG компании Daimler AG.